إصابة العوضي في كواليس تصوير "اللي مالوش كبير"

السبت 06/فبراير/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر

كشف الفنان أحمد العوضي، عبر حساباته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، قعن تعرضه لإصابة في يده اليمنى أثناء تصوير بعض مشاهد الأكشن بمسلسل "اللي مالوش كبير".

وكتب العوضي: "٨ غرز.. الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير".


«اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضاً خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، وهدى الإتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وعايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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