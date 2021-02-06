نادر السيد يرد على وكيل أتشيمبونج بشأن الاتهامات الموجهة له

السبت 06/فبراير/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
قام نادر السيد، نجم الكرة المصرية والزمالك سابقًا، ووكيل اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، بالرد على الهولندي روي، محامي اللاعب الغاني، بعد أن أكد الأخير أن نادر السيد ليس وكيل للاعب.

وأشار نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن اللاعب ارتكب خطأ كبير، وهو توقيعه وانهاء الاتفاق، ثم ينكر كل ذلك بعد مرور الوقت.

وأوضح أن كل شيء كان بموافقة اللاعب، مؤكدا أنه قام بالتشاور معه قائلا، "تناقشت مع اللاعب وابلغني برغبته في أن يكون حرًا، ثم وقع بعد ذلك على المستند الذي يؤكد فسخ التعاقد ولكنه أنكر ذلك".

واستكمل، "اللاعب وقع في موسم 2017 لنادي الزمالك قادمًا من الداخلية ولكن إيهاب جلال مدرب الزمالك السابق، رفض تواجده، وبعدها انضم إلى بتروجت بعد 6 شهور، على سبيل الإعارة، ورغم كل ذلك أنكر حقوقي".

وواصل، "المحامي بيقول أن اللاعب وقع مجبورًا وذلك طبيعي أن المحامي يقول ذلك  لكسب القضية سواء كان صح أو خطأ، لكن عندما انتقل اللاعب إلى قطر لم يكن لدي أي سلكة على اللاعب لأنه خارج الاتحاد المصري".

وأضاف، "في النهاية، اللاعب رفع شكوى ضد الزمالك وفيفا رفضها ولكن المحكمة الرياضية غرمت النادي لعدم حضور الجلسة ومعنى ذلك أن القيمة التي حكمت بها المحكمة ليست مستحقات اللاعب ولكن هو قرار محكمة".

وشدد على أن أتشيمبونج قد وقع على وصل لوائل الخربتاوي، وكيله، ومن ثم تنكر منه، مشيرا إلى الخربتاوي تقدم بشكوى ضد اللاعب وحصل على حكم بالسجن ضد اللاعب ولكن جمعية اللاعبين المحترفين تدخلت واللاعب تنكر من توقيع الوصل، موضحا أن اللاعب دائما يزيف الحقائق.

واختتم، "اللاعب وقع في الوقت الجاري لنادي الداخلية لذلك طلبت مستحقاتي القديمة منه، ولن أتقدم بشكوى رسمية في فيفا ضد الهولندي روي محامي اللاعب، الذي أكد أن نادر السيد ليس وكيله وأنه سيتقدم بشكوى ضد نادر السيد".

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