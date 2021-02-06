جنش يخطط للرحيل عن الزمالك بسبب باتشيكو

السبت 06/فبراير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كرر محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعبيره عن غضبه الشديد من البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق.

جنش اشتكى كثيرًا من البرتغالي جايمي باتشيكو، بسبب تجاهله له، على الرغم من ظهوره بشكل مميز خلال التدريبات، والتي جعلت عمرو عبدالسلام مدرب الحراس يشيد به في أكثر من مناسبة، ولكن لا يزال المدرب مصر على موقفه.

وطالب جنش، المدير الفني البرتغالي بعقد أكثر من جلسة، ولكن رفض الأمر تماما، وهو ما جعل الحارس يفكر في الرحيل، في ظل امتلاكه عددًا من العروض.

وكان جنش قد عقد جلسة مع محمد أبوجبل حارس الفريق، وذلك لإنهاء الخلاف بينهما، خلال الفترة الأخيرة.

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