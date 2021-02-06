نجم الزمالك جاهز لمواجهة سموحة

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
حسم محمد أسامة طبيب الزمالك موقف نجم الفريق الأبيض محمد عبدالغني من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وأكد محمد أسامة أن عبدالغني تخلص من آلام الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفارس الأبيض في المباريات من الناحية الطبية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري وسط توقعات بمواجهات قوية وصعبة على رأسها صدام الزمالك والاتحاد السكندري بعد غد الأحد على ستاد بتروسبورت.

بذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام سموحة بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة.

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