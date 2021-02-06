مانشستر سيتي يطلب هالاند

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، ان نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، ان نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند في الصيف القادم، مقابل 100 مليون إسترليني.





وأشارت: وينافس السيتي على ضم هالاند نادي تشيلسي، الذي يريد الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.





وسيكون سعر هالاند في صيف عام 2022، 68 مليون إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده الحالي، والذي وقعه عند انتقاله للفريق الألماني في شهر يناير 2020.





ويسعي السيتيزن لإيجاد بديل قوي للارجنتيني أجويرو، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وربما يغادر قلعة ملعب الإتحاد في نهاية الموسم، وحسب بعض المصادر الإسبانية سيكون في برشلونة بجوار مواطنه ليونيل ميسي.





ويأمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في ضم هالاند ليكون مع جابريل جيسوس، خاصة ان معدله التهديفي عالي للغاية، حيث سجل 38 هدفًا في 39 مباراة لعبها مع أسود الفيستفاليا.





وسيحصل هالاند صاحب الـ 20 عامًا، إذا انتقل الى السيتي على راتب أسبوعي يصل الى 400 ألف إسترليني.



