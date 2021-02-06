مانشستر سيتي يطلب هالاند

السبت 06/فبراير/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
أفادت تقارير صحفية إنجليزية، ان نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، ان نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند في الصيف القادم، مقابل 100 مليون إسترليني.

وأشارت: وينافس السيتي على ضم هالاند نادي تشيلسي، الذي يريد الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.

وسيكون سعر هالاند في صيف عام 2022، 68 مليون إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده الحالي، والذي وقعه عند انتقاله للفريق الألماني في شهر يناير 2020.

ويسعي السيتيزن لإيجاد بديل قوي للارجنتيني أجويرو، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل، وربما يغادر قلعة ملعب الإتحاد في نهاية الموسم، وحسب بعض المصادر الإسبانية سيكون في برشلونة بجوار مواطنه ليونيل ميسي.

ويأمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في ضم هالاند ليكون مع جابريل جيسوس، خاصة ان معدله التهديفي عالي للغاية، حيث سجل 38 هدفًا في 39 مباراة لعبها مع أسود الفيستفاليا.

وسيحصل هالاند صاحب الـ 20 عامًا، إذا انتقل الى السيتي على راتب أسبوعي يصل الى 400 ألف إسترليني.

أخبار تهمك

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أسماء المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع