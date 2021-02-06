تسوبيل: الأهلي لديه فرصة ضعيفة وبايرن سيتأثر لهذا السبب

السبت 06/فبراير/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، أن الأحمر يمتلك فرصة ضعيفة في الفوز أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع راينر تسوبيل في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "الأهلي يمتلك فريق قوي للغاية، ولكن فرصته ضعيفة للغاية للفوز على البايرن وأنا مشجع أهلاوي".

وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة ستضعف فريق بايرن ميونيخ في لقاء الأهلي، بسبب عامل السفر ولعب الفريق البافاري مباراة أمس الجمعة، بالإضافة إلى تغير عوامل الطقس بين ألمانيا والدوحة.

وشدد على أن الأهلي في حال استطاع أن يركز في اللقاء، ولم يهاب البايرن فمن الممكن أن يحقق نتيجة إيجابية.

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