موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 06/فبراير/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة بين سبورتس 1 و2، ويديرها تحكيميًا الدولي الإنجليزي جوناثان موس.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، بزيادة مباراة عن السيتيزن.

بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة، وله مباراتين مؤجلتين، ويريد الفوز بهما للدخول الي المربع الذهبي.

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