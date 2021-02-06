تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 06/فبراير/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يدخل فريق مانشستر يونايتد مواجهة إيفرتون، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بنتيجة ساحقة على ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

ويلتقي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ومن المتوقع ان يدخل المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: ماكتوميناي، فريد، جرينوود.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، إديسون كافاني، ماركوس راشفورد.

ويحتل اليونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما إيفرتون في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 20 لقاء.

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