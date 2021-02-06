انتكاسة جديدة تضرب نجم برشلونة

السبت 06/فبراير/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تأجيل عودة الإسباني أنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني إلى الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب تدهور حالة ركبته.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن فاتي كان قد خضع لعملية جراحية بعد إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الموعد المحدد لعودة فاتي كان في أوائل مارس المقبل لكن تدهور حالة ركبة النجم الإسباني سيؤجل عودته حتى نهاية الشهر نفسه في أفضل الأحوال وقد تصل إلى منتصف أبريل المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أول ملامح إلإنذار ظهر منذ أكثر من أسبوع بعد أن شعر فاتي بآلام مفاجئة في ركبته اليسرى وقام النجم الإسباني بتكثيف العمل لكن الاستجابة لم تكن مثل التوقعات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فاتي شعر بألم شديد وعقب فحص ركبته تم اكتشاف وجود سوائل وكان من الضروري إيقاف العمل اليومي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المشاورات بين الخدمات الطبية بالنادي الكتالوني والدكتور رامون كوجات الذي أجرى الجراحة لأنسو فاتي توصلت إلى ضرورة تجنب المخاطرة وتأجيل موعد عودة فاتي إلى المباريات.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فاتي سيخضع لتنظيف الركبة من أجل التخلص من السوائل التي نشأت وتجنب أي عامل قد يتسبب في آلام للنجم الإسباني الشاب.

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