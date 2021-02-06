بكري والمهدي يتجهان لشكوى بيراميدز

السبت 06/فبراير/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك تخطيط من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عبد الله بكري والمهدي سليمان لتقديم شكوى ضد النادي السماوي في اتحاد الكرة.

وأشار عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن بكري والمهدي يتدربان بشكل منفرد في الثامنة صباحًا، وهو ما يخالف اللوائح وسينجحان في فسخ عقودهما مع نادي بيراميدز.

واضاف، أن ثنائي بيراميدز تلقيا عروضا عديدة في الفترة الماضية في يناير، ولكن بيراميدز حرمهم من الرحيل، بتعنت شديد، وعليه فقرر الثنائي التقدم بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة.

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