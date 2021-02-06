بيراميدز يستعين بمدير رياضي أجنبي بدلا من هاني سعيد

أوضح الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي بيراميدز يتجه لإجراء بعض التعديلات الإدارية، نظرا لما يعانيه النادي السماوي من نتائج سيئة ونزيف للنقاط.





وأشار عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إلى أن إدارة بيراميدز استقرت على إقالة هاني سعيد من منصب المدير الرياضي والاستعانة ببديل أجنبي.





وواصل، "البديل الأجنبي سيكون له ثنائي أحدهم إمارتي والأخر مصري والمصري سيكون نجم من نجوم كرة القدم المصرية".





جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 لقاء.



