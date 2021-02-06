حقيقة خضوع عبدالشافى لعملية جراحية في الزمالك

السبت 06/فبراير/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
رفض الطاقم الطبى فى الفريق الأول بنادي الزمالك، خضوع الظهير الأيسر محمد عبدالشافى، لجراحه فى الركبة بعد تعرضه للإصابة بقطع جزئى فى الغضروف.

وصرح مصدر مطلع في نادي الزمالك، ان الطاقم الطبى قرر خضوع محمد عبدالشافي، لبرنامج تأهيلى لمدة 10 أيام بشكل مبدئي.

ويريد الطاقم الطبى ان يخضع عبدالشافي، لهذا البرنامج وتقييم حالته، قبل تحديد خطوته القادمة فى برنامجه العلاجى.

يذكر ان اللاعب كان مصاب بكسر في عظمه الترقوة وغاب على أثرها بضعة أشهر، قبل ان يصاب مجددًا في الركبة في التدريبات.

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