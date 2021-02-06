عمر الشناوي يكشف لـ"الفجر الفني" ما دفعه للمشاركة فى "ليه لأ" مع أمينة خليل

Advertisements

أعرب الفنان عمر الشناوى عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.





وأوضح عمر الشناوي عن أسباب حماسه للمشاركة في مسلسل "لية لأ"، وهو فريق العمل واصفاً إياه بأنه فريق مميز والعمل معه إضافة فنية، كما ذكر سبب آخر دفعه للمشاركة وهو فكرة قصة المسلسل، فهو يعتبرها تركيبة جديدة ومختلفة توجد في الحياة ولكن لا توجد في المجتمعات الشرقية، مضيفاً أنه يحب المشاركة في الأفكار الجديدة غير المألوفة



يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.