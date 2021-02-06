تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام آرسنال فى الدوري الإنجليزي

السبت 06/فبراير/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: مارتينيز.
خط الدفاع: تارجيت، كاش، كونسا، مينجز.
خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.
خط الهجوم: تراوري، جاك جريليش، واتكينز.

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