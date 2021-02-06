سائق "توك توك" يقتل زميله بـ"مفك" بسبب أسبقيه التحميل

لقى سائق "توتك توك" مصرعه، في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة، إثر تلقيه طعنة بـ"مفك" من سائق أخر، بسبب أسبقية التحميل، وذلك بمنطقة العصافرة شرقي محافظة الإسكندرية.





وتلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، مساعد وزير الداخلية، بلاغا من قسم شرطة المنتزة، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة استخدمت فيها آلات حادة بين الساقين.





وعلى الفور هرع ضباط القسم يرافقها الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت مساء اليوم الجمعة، بين سائقي "التوك توك"، على أسبقية تحميل أحد الركاب، فتعدى أحدهما على الآخر، فرد عليه بمفك في رقبته، فسقط جثة هامدة، فظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



