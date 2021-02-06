عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عمليات طعن وقتل جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق في حوادث عنف جنوب العاصمة لندن، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وقالت الشرطة البريطانية، إن حوادث العنف تتضمن عمليات طعن قاتلة.



