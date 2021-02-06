تشكيل ارسنال المتوقع أمام استون فيلا فى الدوري الإنجليزي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: مات ريان.
خط الدفاع: جابرييل، ماري، هولدينج، بيليرين.
خط الوسط: تشاكا، بارتي، ساكا.
خط الهجوم: اوباميانج، لاكازيت، بيبي.

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