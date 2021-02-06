اعترافات "مستريح المنيا" تصدم ضحاياه: "الفلوس مش معايا" (صور)

"الفلوس مش معايا، ومعرفش عنها حاجة، وكلها مع الهارب".. بهذه الكلمات بدأ حسين أحمد الشهير بـ"مستر حسين"، مترجم اللغة الصينية المتهم بجمع مليار و800 مليون جنية من أهالي مركزي مغاغة وبني مزار اعترافاته بعد القبض عليه.





اعترافات "مستر حسين"

وأضاف "مستر حسين"، أنه جمع فقط 800 مليون جنيه من الأهالي من أجل الاستثمار في الرخام والجرانيت ولكن بسبب فيروس كورونا توقف الشغل والأرباح، مشيرا إلى أن المتهم الثالث "م.ع"، صاحب شركة الشرق الأقصى للتجارة، هو من أحضر مندوبين عن طريق شركته بإحضار المندوبين لجمع الأموال من المواطنين وتشغيلها مقابل نسبة ربح، ولكنه هرب ومعه الآموال.





وأضاف المتهم، أنه يمتلك الكثير من الممتلكات والأصول والعقارات و"الفيلات"، بالتجمع الخامس كما يملك عقارات في حى حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وأيضًا بمحافظة الإسكندرية وعددا من "الشاليهات" في الساحل الشمالي، فضلا عن امتلاكه أرضًا على طريق مصر الإسكندرية.





شهادات الضحايا: أودعنا لديه مئات الآلاف

من جانبة قال علي محمد، أحد الضحايا، إنه أودع مبلغ 300 ألف جنيه عند هذا الشخص المعروف بـ"مستريح مغاغة"، عن طريق أحد مندوبي "مستر حسين"، وحصل على إيصال أمانة بالمبلغ الذي أودعته، وبعدها حصل بعدها على الأرباح مرتين بقيمة 35 ألف جنيه.





وأضاف "محمد": "المستريح أكد لي أن الأرباح ستتأخر إلى حين استلامة شيكات من العاصمة الإدارية، ومن تجار ورجل أعمال صينيين تقدر بـ250 مليون دولار أمريكي متأخرات على الشركة".





في السياق، قال محمد حمبولي، أحد الضحايا، إن أبنائه باعوا كل ما يملكون في الدنيا من أجل توظيف أموالهم عند شركة الحاج حمدي و"مستر حسين"، مشيرا إلى أن الحاج حمدي أكد له أنه زار مصانع الرخام وشركات "حسين"، وأنه يعمل في التصدير.



