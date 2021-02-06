وكيله: الزمالك هدد أتشيمبونج لللتنازل عن مستحقاته

كشف الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موكله.





وأشار روي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن اللاعب كان يُعامل بطريقة غير جيدة، ولم يتجاوب أحد من مسئولي الزمالك مع اللاعب أو وكيله.





واستكمل، "أتشيمبونج في قبل الرحيل كان يتم احتجازه في المكتب، وكان يتدرب بشكل منفرد للضغط عليه من أجل الاستغناء عن خدماته قبل الرحيل".





وطالب إدارة نادي الزمالك باحترامه واحترام اللاعب، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن مستحقات اللاعب.



