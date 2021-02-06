شيماء سيف تكشف هوية صاحبة صوت زومبا بـمسلسل "في بيتنا روبوت"

السبت 06/فبراير/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، للإعلامية منى الشاذلى، هى وفريق عمل مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بعدما استطاع المسلسل أن يجذب انتباه الكثير من الجمهور.

وقالت الفنانة شيماء سيف خلال استضافتها مع منى الشاذلي، إن المنتج والممثل هشام جمال عرض عليها فكرة الاستغناء عن أداء الشخصية بصوتها واستبداله بصوت أخرى تقوم بأداءه بطريقة آلية لمزيد من الإقناع والتأثير في تقديم الشخصية.

وتابعت: "الناس تعرفني بصوتي وأنه كوميدي ولو قدمت "زومبا" بصوتي كان سيؤثر على الاقتناع بأنني إنسان آلي..وحين عرض هشام جمال الفكرة تحمست على الفور ولم أجادله".

وأوضحت شيماء سيف إنها صورت مشاهدها وأدتها صوتيا بصوتها ثم أعيد وضع صوت زميلة أخرى على المشاهد لتنطقها بطريقة آلية وتكرر كلمات مثل "حاضر"و"ريفريش مي"، التي ارتبطت بالشخصية.

وحول هوية صاحبة الصوت الذي ظهر في المسلسل على شخصيتها كشفت شيماء سيف أنه للإعلامية جيهان عبدالله.

مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

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