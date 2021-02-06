شيماء سيف: بحب أعمل مقالب فى زوجي وأصورها





حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، للإعلامية منى الشاذلى، هى وفريق عمل مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بعدما استطاع المسلسل أن يجذب انتباه الكثير من الجمهور.وقالت الفنانة شيماء سيف خلال استضافتها مع منى الشاذلي إنها اعتادت على عمل بعض المقالب فى زوجها وتقوم بتصويرها، كما تنشر الكثير من الفيديوهات المضحكة على "السوشيال ميديا".مسلسل "في بيتنا روبوت" من بطولة الفنان هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.