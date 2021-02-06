رحمة رياض الأكثر تداولاً في العراق والخليج وجمهورها يحتفل

السبت 06/فبراير/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر

تتصدر النجمة رحمة رياض قائمة التريند على تويتر بهاشتاج "رحمة رياضايدول" وهي الأكثر  تداولاً حالياً في العراق والخليج، ذلك خلال الحلقة الأولى من البث المباشر لبرنامج عراق أيدول. 

وتألقت رحمة ضمن لجنة الحكم وأبهرت الجمهور العربي بشعبيتها الكبيرة وحضورها الاستثنائي المليء بالحيوية وستايلها الراقي.
 
كانت رحمة رياض قد أطلقت أغنيتها الجديدة "اتحداكم" التي قاربت ١٠ ملايين مشاهدة حتى الآن بعد ثلاثة أسابيع فقط من إطلاقها على يوتيوب وكافة المتاجر الرقمية. "اتحداكم" هي من كلمات Aqeel Alard الحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين

أخبار تهمك

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عمليات طعن وقتل جنوب لندن

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

12:34 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع