رحمة رياض الأكثر تداولاً في العراق والخليج وجمهورها يحتفل





تتصدر النجمة رحمة رياض قائمة التريند على تويتر بهاشتاج "رحمة رياضايدول" وهي الأكثر تداولاً حالياً في العراق والخليج، ذلك خلال الحلقة الأولى من البث المباشر لبرنامج عراق أيدول.





وتألقت رحمة ضمن لجنة الحكم وأبهرت الجمهور العربي بشعبيتها الكبيرة وحضورها الاستثنائي المليء بالحيوية وستايلها الراقي.