وكيل أتشمبونج يشكو نادر السيد

السبت 06/فبراير/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الهولندي روي، محامي الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه سوف يتقدم بشكوى ضد نادر السيد، مشيرا إلى أن وكيله لم يوقع على أي أرواق تفيد بوكالته مع الأخير.

وأوضح روي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"،  أن نادر السيد لا يمثل اللاعب وكل ما يحدث حاليًا من أجل أن يتم عدم دفع الغرامة للاعب ومنحه 250 ألف دولار قيمة مستحقاته فقط دون دفع الغرامة المقررة ضد النادي لصالح اللاعب والتي حكمت بها المحكمة.

وتابع، "سأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بما يحدث لأنه جريمة، وهو تحدث أي شخص بلسان اللاعب وكل الذي يحدث غير صحيح واللاعب من حقه الحصول على مليون و250 ألف دولار".

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