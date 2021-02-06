عاجل.. ضبط فني انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في الغربية (صور)

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة في محافظة الغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب "ر.ا" يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية بإحدى قرى مركز كفر الزيات وبالتحقق من شخصيته تبين أنه معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني أخصائي علاج طبيعي، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وضبطه من قبل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة





من جانبه، وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزى كفر الزيات ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي.





وتلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ، وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف على المرضى في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة كفر الزيات، وذلك تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح مسؤول العلاج الحر بالإدارة.



