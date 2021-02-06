عاجل.. ضبط فني انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في الغربية (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 01:20 ص
الطبيب الذي تم ضبطه
الطبيب الذي تم ضبطه
أيمن يحيي
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديريه الصحة في محافظة الغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب "ر.ا" يقوم بالنصب والكشف على المرضى في جمعية خيرية بإحدى قرى مركز كفر الزيات وبالتحقق من شخصيته تبين أنه معه بطاقة شخصية تحمل مهنة فني أخصائي علاج طبيعي، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وضبطه من قبل الشرطة وتحرير محضر بالواقعة

من جانبه، وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزى كفر الزيات ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي.

وتلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ، وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف على المرضى في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة كفر الزيات، وذلك تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح مسؤول العلاج الحر بالإدارة.

وأشار عبدالناصر إلى أن انتحال صفة طبيب، مسألة في منتهى الخطورة والمديرية تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
عاجل.. ضبط فني انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في الغربية (صور)
عاجل.. ضبط فني انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في الغربية (صور)
عاجل.. ضبط فني انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في الغربية (صور)
عاجل.. ضبط فني انتحل صفة طبيب للكشف على المرضى في الغربية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط طبيب بوابة الفجر الفجر الغربية

أخبار تهمك

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عمليات طعن وقتل جنوب لندن

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ ساعتين

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط منتحل صفة "طبيب" يوهم المرضى بقدرته على علاج العمود الفقري والصداع في بني سويف

إحدى ضحايا منتحل صفة طبيب: "شاطر.. وأعطاني ما استأصله من جسمي في برطمان"

مفصول من كلية الطب.. ضبط طبيب مزيف داخل عيادته ببني سويف

ضبط تشكيل عصابي بعد سرقة 650 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

صاحبه قفز من الشباك.. ضبط مركز لـ"الطب البديل" ببني سويف (صور)

"الصحة": ضبط شخص انتحل صفة "طبيب" وفتح مركز للعلاج بـ"الأعشاب" بسوهاج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

12:34 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع