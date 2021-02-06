أسامة الغزالي حرب: مساءلة طارق شوقي أمام البرلمان ملحمة شنها النواب

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إن وضع التعليم في مصر يلمسه كل مواطن، حيث إن هناك شكاوى متعددة بخصوص التعليم، موضحًا أن إصرار نواب البرلمان على مساءلة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مجلس النواب كانت ملحمة شنها النواب، حيث إن كل نائب كان يريد التطرق لتفاصيل كبيرة في موضوع التعليم.





وأضاف "حرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التعليم هو الإمكانية الوحيدة للقدرة على استثمار قوة مصر الحقيقة في الفكر، مؤكدًا أن مصر منتجه للمعرفة والثقافة، وأن التعليم والمعرفة هي أهم ثروة في مصر.



