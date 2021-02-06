أسامة الغزالي حرب: مساءلة طارق شوقي أمام البرلمان ملحمة شنها النواب

السبت 06/فبراير/2021 - 03:45 ص
أسامة الغزالي حرب
أسامة الغزالي حرب
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إن وضع التعليم في مصر يلمسه كل مواطن، حيث إن هناك شكاوى متعددة بخصوص التعليم، موضحًا أن إصرار نواب البرلمان على مساءلة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في مجلس النواب كانت ملحمة شنها النواب، حيث إن كل نائب كان يريد التطرق لتفاصيل كبيرة في موضوع التعليم.

وأضاف "حرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التعليم هو الإمكانية الوحيدة للقدرة على استثمار قوة مصر الحقيقة في الفكر، مؤكدًا أن مصر منتجه للمعرفة والثقافة، وأن التعليم والمعرفة هي أهم ثروة في مصر.

وأشار إلى أن التعليم يعني تلقي المناهج التعليمية المختلفة من مصادر مؤسسية، من خلال المدارس والجامعات، بجانب امتلاك لمعرفة من قراءة الكتب والاتصالات مع العالم الخارجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 4 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة خضوع عبدالشافى لعملية جراحية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عمليات طعن وقتل جنوب لندن

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

شوقي: إجمالي الإنفاق على التعليم ٢٠٠ مليار جنيهًا.. والتعليم الفني سيشهد تطورًا

تعاون بين مصر والإمارات في بنك المعرفة والعملية التعليمية

الرئيس يجتمع مع "الأعلى للجامعات" ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية‎

بعد زيادة المصروفات.. أزمة المدارس الخاصة تصل البرلمان ومطالبات لـ"التعليم" بالتصدي لأصحابها

برلمانى: مصر نجحت فى المنظومة الجديدة للتعليم بشهادة اليونسكو

برلماني: وزير التعليم يؤدي دوره جيدًا لتصحيح المنظومة التعليمية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

12:34 ص

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع