تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 06/فبراير/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد مساء اليوم، نظيره إيفرتون، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى اليونايتد لتحقيق الفوز، ومواصلة مطاردة المتصدر مانشستر سيتي، حيث يحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 44 نقطة، مقابل 36 نقطة لفريق إيفرتون، يحتل بها المركز السابع.

ومن المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز – سكوت ماكتومناي – فريد.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.

تقام المباراة تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

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