موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 06/فبراير/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستضيف فريق مانشستر يونايتد مساء السبت 6 فبراير، نظيره إيفرتون، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" الخاص بنادي مانشستر يونايتد.

تقام المباراة تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يمتلك 47 نقطة ومباراة مؤجلة.

بينما يمتلك إيفرتون 36 نقطة، يحتل بها المركز السابع في البطولة.

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ 33 دقيقة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ ثلث ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ ساعة و نصف

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت

منذ 36 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع