هالة صدقي لـ"الفجر الفني": استمديت شخصيتي في "ليه لأ" من والدتي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر





أعربت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.


وقالت هالة صدقى ل "الفجر الفني"، "أنا استمدت شخصيتي في المسلسل من والدتي لأنها كانت صعبة معى، مشيرة إلى أن شخصيتها فى المسلسل تشبه شخصيتها فى الحقيقة إلى حد ما".


وتابعت قائلة" أنا شديدة مع ابنتي ولكن فى نفس الوقت أنا صاحبتها رغم إنها مازال عمرها 11 عاما فقط".


يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.

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