آيتن عامر تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "في يوم وليلة"

السبت 06/فبراير/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة آيتن عامر، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات آ"إنستجرام"، صورة البوستر الخاص بمسلسل "فى يوم وليلة"، وعلقت قائلة: "قريبا".

يذكر أن آيتن عامر تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

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