اليوم .. مباريات قوية لصيد المحلة ودسوق وسمنود ومطوبس بالقسم الثالث

السبت 06/فبراير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يقام في الثانية من عصر اليوم السبت ستة مباريات قوية وهامة في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر، للمجموعة الثامنة، من مسابقة دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يخوض فريق عثماثون مباراة مرتقبة بملعب طنطا، أمام فريق دسوق، فيما يحل فريق سبورتنج كاسل ضيفاً على نادي شباس الشهداء.

ويواجة فريق مركز شباب الحنفي، نظيرة فريق الزعفران، كما يستقبل فريق سمنود نظيرة فريق اتحاد بسيون.

ويلعب بلطيم مع صيد المحلة، بملعب بلطيم، ويخرج فريق مطوبس لملاقاة فريق سيدي سالم.

في حين تقرر تأجيل لقاء كوم حماده مع الحامول وسيدي غازي مع مركز شباب كوم حماده بسبب كأس مصر، كما يوجد مباراة مؤجلة بين مركز شباب الحنفى وبلطيم.

ترتيب المجموعة الثامنة
 
1- م.ش كوم حمادة ٢٤ نقطة
2- صيد المحلة ٢٢ نقطة
3- بلطيم ١٨ نقطة
4- سمنود ١٨ونقطة
5- دسوق ١٦ نقطة
6- عثماثون ١٥ نقطة
7- الحامول ١٥ نقطة
8- سيدى غازى ١٤ نقطة
9- سبورتنج كاسل ١٣ نقطة
10- سيدى سالم ١٣ نقطة
11- كوم حمادة ١١ نقطة
12- شباس الشهداء ١٠ نقاط
13- مطوبس ٦ نقاط
14- شباب الحنفى ٥ نقاط
15- اتحاد بسيون ٥ نقاط
16- الزعفران ٥ نقاط

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