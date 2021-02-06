إصابات بيراميدز.. 10 نجوم خارج الخدمة وأروبارينا في أزمة (تقرير)

يعاني فريق بيراميدز هذا الموسم من كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق السماوي والتي وصل عددها إلى 10 لاعبين من العناصر المؤثرة والمهمة في صفوف الفريق.





بيراميدز يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي يتطلع من خلالها لتحقيق الفوز واستعادة طريق الانتصارات مرة أخرى.





وأعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش، والتي شهدت غيابات بالجملة في صفوف الفريق السماوي بسبب الإصابة.





وفيما يلي تقرير مفصل عن إصابات لاعبي بيراميدز :-





محمد حمدي

تعرض الظهير الأيسر لبيراميدز محمد حمدي للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة خلال مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والتي أقيمت في الثامن من يناير الماضي، حيث يغيب اللاعب عن فريقه منذ ذاك التوقيت ومن المنتظر عودته للتدريبات الجماعية في غضون أسبوع حيث يؤدي حاليا برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق.





عبد الله السعيد

أصيب قائد فريق بيراميدز بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي التي أقيمت يوم 30 يناير الماضي والتي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة في الشوط الأول حيث من المنتظر أن يعود للمشاركة في المران الجماعي بعد 10 أيام من الآن.





أحمد الشيخ

اشتكى أحمد الشيخ الوافد الجديد لنادي بيراميدز من الإصابة في غضروف الركبة ويغيب عن صفوف الفريق السماوي منذ فترة ليست بالقصيرة، ومن المنتظر أمن يعود للمشاركة مع الفريق في خلال أسبوع حيث يؤدي برنامجه التأهيلي حاليا.





أحمد فتحي

تعرض أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز إلى الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الأهلي الشهر الماضي والتي أبعدته عن مباريات الفريق الماضية.





ويخوض الظهير الأيمن لبيراميدز برنامجه التأهيلي حيث يعود للمشاركة مع الفريق مجددا بعد 10 أيام.





أحمد حمودي

أصيب أحمد حمودي لاعب فريق بيراميدز بقطع في وتر إكيليس الشهر الماضي، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عن باقي مباريات الفريق في الموسم الحالي.





رمضان صبحي

تعرض رمضان صبحي للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا خلال الفترة الحالية تحت إشراف طبيب الفريق، حيث سيغيب عن صفوف بيراميدز لمدة أسبوع بسبب هذه الإصابة.









أحمد توفيق

يعاني أحمد توفيق لاعب الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن مواجهة الفريق الماضية أمام إنبي بجانب مباراة طلائع الجيش، حيث من المنتظر عودته للفريق بعد مباراة الطلائع المقرر لها غدا.





علي جبر

اشتكى علي جبر مدافع فريق بيراميدز من الإصابة بإجهاد عضلي وهو ما أبعد اللاعب عن مباراة إنبي ولقاء الغد أمام طلائع الجيش، لكن منتظر عودته للتدريبات الجماعية بعد لقاء الطلائع.





إيريك تراوري

ظهرت أعراض البرد على اللاعب البوركيني حيث فضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش غدا لحين إجرائه لمحسة طبية للتأكد من نوعية إصابته.





أحمد الشناوي

تأكدت إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز بالإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية التي أجراها الشناوي إيجابية.





ومن المنتظر أن يخضع الشناوي للعزل الطبي وفقال لبروتوكول الصحة للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا.



