أسامة الغزالي حرب: "قطاع التعليم في مصر كارثي" (فيديو)

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إن المعرفة تختلف في طرق التحصل عليها عن التعليم، مشددًا على أن مصادر المعرفة غير مؤسسية، معقبًا: "اعتناء وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالمعرفة دون التعليم خطأ".





وأضاف "حرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التعليم يعني مبنى مؤسسي ومدرسين ومناهج محدثه، قائلًا: "كارثة مصر في عدم وجود مناهج محدثه وتعليم مؤسسي"، مشيرًا إلى أن التعليم في كل أنحاد العالم هو المدرسة في المقام الأول.



