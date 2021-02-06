أسامة الغزالي حرب: "قطاع التعليم في مصر كارثي" (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 05:01 ص
أسامة الغزالي حرب
أسامة الغزالي حرب
داليا الحسين
قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إن المعرفة تختلف في طرق التحصل عليها عن التعليم، مشددًا على أن مصادر المعرفة غير مؤسسية، معقبًا: "اعتناء وزير التربية والتعليم طارق شوقي بالمعرفة دون التعليم خطأ".

وأضاف "حرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن التعليم يعني مبنى مؤسسي ومدرسين ومناهج محدثه، قائلًا: "كارثة مصر في عدم وجود مناهج محدثه وتعليم مؤسسي"، مشيرًا إلى أن التعليم في كل أنحاد العالم هو المدرسة في المقام الأول.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي: "التعليم في العالم المدرسة مش التابلت.. قطاع التعليم كارثي"، وتدهور التعليم في مصر مُسلم بها في العالم، مشيرًا إلى أنه يهم التعليم في المدارس الحكومية لا المدارس الخاصة، مشددًا على أن 24 مليون طالب يتحصل على التعليم في المدارس الحكومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة الغزالي حرب: مساءلة طارق شوقي أمام البرلمان ملحمة شنها النواب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أسماء المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ طايل: التعليم الخاص ليس جيدًا ولكنه أقل سوءًا من الحكومي

في أول ظهور له.. تعليق قوي لأسامة الغزالي حرب على كلام الهارب محمد علي

أسامة الغزالي حرب: تعويم الجنيه إنجاز يحسب للرئيس السيسي

بحضور الأهل والأصدقاء.. دينا أسامة الغزالي حرب تحتفل بحفل زفافها (صور)

أسامة الغزالي حرب: مساءلة طارق شوقي أمام البرلمان ملحمة شنها النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع