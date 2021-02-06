عمر السعيد يكشف لـ"الفجر الفني" عن أسباب حماسه للمشاركة في "ليه لأ"

السبت 06/فبراير/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان عمر السعيد، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وأوضح الفنان عمر السعيد، أن مادفعه للمشاركة فى المسلسل أنه قصص مختلفة ويناقش قضايا كثيرة، كما قال: "وجود مؤلفة مثل مريم نعوم ومخرجة مثل مها أبو عوف، شرف لأي ممثل العمل معاهم، فهما إضافة لكل ممثل، وهما من رشحونى للمشاركة في المسلسل، وعلى الفور وافقت على الدور لوجودهم في هذا العمل".

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.

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