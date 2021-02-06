أسعار "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 12:03 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي

افتتحت أسعار الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم السبت 6-2-2021 على استقرار، بعد ترجعات بلغت 5 قروش في تعاملات الأسبوع الماضي. 

 أسعار الدولار اليوم السبت 6-2-2021:

وبلغ سعر الدولار في كلا من بنوك مصر ايران، ووكريدي اجريكول، وبنك الأسكندرية وبنك قطر الوطني نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار في بنكي الاهلي ومصر اليوم السبت 6-2-2021 :

وسجل في بنك مصر نحو 16.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي.

 

وكان سعر الدولار خسر سعر صرف "الدولار" نحو 5 قروش في تعاملات  الأسبوع المماضي بالبنك المركزي ؛ ليسجل 15.63 جنيه للشراء 15.73 للبيع في البنك المركزي.

البنك المركزي يثبت اسعار الفائدة

وقام البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة عند  نفس مستويتها في اول اجتماع للجنة سياسات النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2021 ، حيث خفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى  بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة . ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

 

وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره ​​5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا  والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وتشير البيانات الأولية الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل  0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪  خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

 

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية  للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

 

وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار في مصر سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار تحديث سعر الدولار اليوم لسبت 6-2-2021 سعر الدولار الان سعر الدولار تثبيت أسعار الفائدة البنك المركزي يثبت الفائدة

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ أقل من ساعة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ 35 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت

منذ 38 دقيقة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت بجميع البنوك

أسعار الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم الجمعة 4-3-2020

أسعار الدولار اليوم السبت 4-4-2020 تواصل الأستقرار أمام الجنيه

أسعار الدولار اليوم الأحد 5-3-2020.. الجنيه يثبت قوته أمام العملة الأمريكية

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 15-5-2020.. سعر العملة الأمريكية بعد قرار البنك المركزي

أسعار الدولار اليوم الأحد27-12-2020 مقابل الجنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 ص

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع