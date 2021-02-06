خالد فودة: نخطط لاستضافة مليون سائح في سانت كاترين

السبت 06/فبراير/2021 - 01:41 ص
خالد فودة
خالد فودة
أمنية فوزي
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تستضف على مدار يومين ندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، لافتًا إلى أن ندوة الإعلام الديني توجه رسالة سلام للعالم أجمع من شرم الشيخ.

وأكد "فودة"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن شرم الشيخ دائمًا جاهزة لاستضافة أي فعاليات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا لشركات كازاخستانية بحضورة وزيرة الصناعة الأحد المقبل.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الطريق الدولي الجديد يسهل حركة الانتقال إلى شرم الشيخ، لافتًا إلى أن عام 2021 هو عام مدينة دهب، متابعًا: "نخطط لاستضافة مليون سائح سنويًا في سانت كاترين".

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