خالد فودة: نخطط لاستضافة مليون سائح في سانت كاترين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ تستضف على مدار يومين ندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، لافتًا إلى أن ندوة الإعلام الديني توجه رسالة سلام للعالم أجمع من شرم الشيخ.





وأكد "فودة"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن شرم الشيخ دائمًا جاهزة لاستضافة أي فعاليات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا لشركات كازاخستانية بحضورة وزيرة الصناعة الأحد المقبل.



