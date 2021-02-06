عمرو أديب يطالب الإدارة المصرية بـ تطعيم المعلمين بلقاح كورونا (فيديو)
السبت 06/فبراير/2021 - 04:02 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير من أجل توفير اللقاحات للمواطنين، مشيرا إلى أن الحصول على اللقاح ليس إجباريا، مضيفا: "الناس برة مقطعة نفسها عليه".
وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك سباق بين الدول في الحصول على اللقاح وتطعيم مواطنيها، مطالبا الإدارة المصرية بتطعيم المعلمين خاصة وإن كانت هناك رغبة لاستكمال العام الدراسي.
وأضاف أن العالم كله يعتبر تطعيم المعلم له أولوية تتوازى مع تطعيم الأطقم الطبية، متابعا: "المدرسين ثم المدرسين"، لافتا إلى أن المدرسين أغلبهم كبار في السن ويمكن أن يصابوا بالعدوى من الطلاب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا