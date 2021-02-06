شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت
السبت 06/فبراير/2021 - 12:31 ص
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 6 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس السبت نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
نشاط رياح على جنوب سيناء.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
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