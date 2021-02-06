شبورة مائية وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 6 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط رياح على جنوب سيناء.





الوصف الفني لخرائط الطقس: