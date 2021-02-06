قبل عرضه على شاشات التلفزيون.. نجوم "ليه لأ" يتحدثوا لـ"الفجر الفني" عن أسباب مشاركتهم فى العمل

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تدور أحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة، ويناقش المسلسل قصة "عالية" الفتاة التي تقرر أن تستقل من أجل تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصاً البنات بحكم بعض العادات والتقاليد.





يتحدث نجوم "ليه لأ" مع "الفجر الفني" ليكشفوا أسباب حماسهم للمشاركة فى هذا العمل:







_ أمينة خليل :



أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الشديدة بخوض التجربة البطولية بمسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.





وكشفت الفنانة أمينة خليل ل"الفجر الفني" عن سبب حماسها لخوض هذه التجربة حيث قالت"العمل رائع ومتوفر فيه جميع عناصر النجاح، فالقصة واقعية إلى حد كبير ومكتوبة بشكل مميز، كما وجود نخبة كبيرة من النجوم داخل العمل".





وتابعت"وجذبني في شخصية "عاليا" تفاصيل قصتها فهى فتاة ثلاثينية متمردة قررت أن تصنع سعادتها بنفسها، ولذا ترفض الزواج من رجل لا تحبه وتهرب قبل ساعات من حفل زفافها وتتخلص من تدخل والدتها في حياتها".





هالة صدقى :



فيما قالت الفنانة هالة صدقى ل"الفجر الفني" عن سبب حماسها لخوض هذه التجربة "هناك عدة عوامل جذبتني للمشاركة في مسلسل "لية لا"، أولها هو أن العمل مكتوب على يد الكاتبة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف".





وتابعت "ثانيا فريق العمل جميعه شباب ولم اتعامل معاهم من قبل فكانت تجربة جميلة إني اشتغل معاهم، ثالثاً شركة إنتاج جديدة لم تنتج أعمال كثيرة، فكنت حابة أنى اشجعهم وأكون معاهم".







محمد الشرنوبي :





وكشف الفنان محمد الشرنوبي ل"الفجر الفني" عن سبب مشاركته فى مسلسل "ليه لأ"، حيث قال"أنا أعتبر هذا العمل بمثابة نقلة في مشواري الفني، فهو طورني بشكل كبير واستفدت منه، والذى حمسنى للمشاركة في العمل هو وجود جميع العوامل المتكاملة في المسلسل من إخراج وكتابة وفريق تمثيل، بالإضافة إلى الشخصية التى أقدمها".







مريم الخشت :





وأشارت الفنانة مريم الخشت ل"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل ليه لأ، هو وجود المخرجة مريم أبوعوف في هذا العمل، معللة ذلك أن مريم أبوعوف من المخرجين القادرين على إخراج أي عمل بشكل جيد جداً، فالشخص يكون مطمئن على العمل في وجودهم".





وأضافت إلى إنها كانت تتمنى العمل معها من قبل،وأيضاً أن من العوامل التى جذبتها للمشاركة هو وجود الفنانة أمينة خليل، موضحة إنها اهتمت بمشاركتها في أول بطولة مطلقة لها.







_عمر السعيد



وأوضح الفنان عمر السعيد أن مادفعه للمشاركة فى المسلسل، أنه قصص مختلفة ويناقش قضايا كثيرة، كما قال "وجود مؤلفة مثل مريم نعوم ومخرجة مثل مها أبو عوف، شرف لأي ممثل العمل معاهم، فهما إضافة لكل ممثل، وهما من رشحونى للمشاركة في المسلسل، وعلى الفور وافقت على الدور لوجودهم في هذا العمل".









_ناردين فرج :



وكشفت الفنانة ناردين فرج ل"الفجر الفني" عن سبب حماسها لخوض هذه التجربة حيث قالت"عندما تواصلت معى المخرجة مريم أبوعوف لعرض على المسلسل سعدت جداً في البداية أن مخرجة العمل هى مريم أبوعوف، بالإضافة إلى أن المسلسل قصة مختلفة، وبطولة جماعية نسائية، ففي المسلسل لكل امرأة قصة مختلفة خاصة بها، فهذا الشيء حمسني جدا للمشاركة في العمل".



وتابعت"كما أيضا دوري في المسلسل أعجبني جدا ف " إنجى" فتاة واثقة من نفسها تستطيع أن تفعل ما تريده دون أن تغضب والدتها وذكية في التعامل".







_ مريم أبو عوف :





فيما كشفت المخرجة مريم أبو عوف عن ماجذبها لإخراج مسلسل "لية لأ"، ذكرت أن وجود المؤلفة مريم نعوم، كان أول شيء حمسها، لإخراج العمل، وعندما جلست معها وعرفت الفكرة، أعجبت بها كثيراً، بالإضافة إلى وجود أمينة خليل في العمل، كان حافزا لها كما ذكرت.