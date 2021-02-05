شاب يقتل عمه في العياط.. والأمن ينتقل إلى مسرح الجريمة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة قتيل بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء اليوم الجمعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بإحدى القرى التابعة للمركز.

تحريات الأولية للعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن شابا أنهى حياة عمه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى اعتداء الشاب على عمه أرداه قتيلا في الحال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث القسم للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وضبط المتهم بارتكابها.

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