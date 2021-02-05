تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
علي خلاف


يسعى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لتجاوز كبوة الخسارة أمام غزل المحلة عندما يواجه الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإتحاد السكندري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد الإتحاد السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل

خط الدفاع:- أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الدفاع:- إمام عاشور - طارق حامد

خط الهجوم:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم
سيف الدين الجزيري.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق مباراة أقل لصالح الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس عشر برصيد ثمان نقاط.

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