هالة صدقى تكشف لـ"الفجر الفني" سبب حماسها للمشاركة فى "لية لأ"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


أعربت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها بخوض التجربة البطولية بمسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.


وكشفت هالة صدقى ل"الفجر الفني" عن سبب حماسها لخوض هذه التجربة حيث قالت"هناك عدة عوامل جذبتني للمشاركة في مسلسل "لية لا"، أولها هو أن العمل مكتوب على يد الكاتبة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف".


وتابعت "ثانيا فريق العمل جميعه شباب ولم اتعامل معاهم من قبل فكانت تجربة جميلة إني اشتغل معاهم، ثالثاً شركة إنتاج جديدة لم تنتج أعمال كثيرة، فكنت حابة أنى اشجعهم وأكون معاهم".



يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.

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