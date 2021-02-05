ناردين فرج لـذ ر ر ؤ"الفجر الفني" البطولة النسائية ماجذبتنى ل "ليه لأ"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


أعربت الفنانة ناردين فرج عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.


وكشفت ناردين فرج ل"الفجر الفني" عن سبب حماسها لخوض هذه التجربة حيث قالت"عندما تواصلت معى المخرجة مريم أبوعوف لعرض على المسلسل سعدت جداً في البداية أن مخرجة العمل هى مريم أبوعوف، بالإضافة إلى أن المسلسل قصة مختلفة، وبطولة جماعية نسائية، ففي المسلسل لكل امرأة قصة مختلفة خاصة بها، فهذا الشيء حمسني جدا للمشاركة في العمل".

وتابعت"كما أيضا دوري في المسلسل أعجبني جدا ف " إنجى" فتاة واثقة من نفسها تستطيع أن تفعل ما تريده دون أن تغضب والدتها وذكية في التعامل".

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.

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