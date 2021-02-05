رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات من أجل إدارة أفضل للتغيرات المناخية"، والممول من الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس (٢٠٢١-٢٠٢٤) بميزانية ١٥ مليون جنيه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، واستمرت أعماله على مدى اليومين الماضيين.

وأشار الدكتور قنصوه، أن جامعة الإسكندرية تقود المشروع والذي يضم ٧ شركاء آخرين، من الإتحاد الأوروبي وهم جامعة أفيرو بالبرتغال، وجامعة ساساري بإيطاليا، وجامعة فالنسيا بأسبانيا، والجامعة اليورومتوسطية من سلوفينيا، ومن مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة زويل، وجامعة هليوبوليس، وأضاف ان  المشروع يهدف إلي تعزيز قدرات الجامعات المصرية من ناحية التوعية بأهداف التنمية المستدامة لمنتسبي الجامعات، ودمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الإستراتيجية والسياسات الجامعية، وتحويل الجامعات إلي جامعات مستدامة بيئيًا.

حضر الجلسة الإفتتاحية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبد الحميد الزهيري رئيس الجامعة اليورومتوسطية، والدكتور محمود عبد ربه القائم بعمل رئيس جامعة زويل، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفي نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق ورئيس المشروع، والدكتور أحمد الشاذلي مدير المشروع، وممثلي الجامعات الأوروبية المشاركة بالمشروع، واامهندس كريم حمدي مدير مكتب الإيراسموس بمصر.

أخبار تهمك

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلى ضد بايرن ميونيخ فى نصف نهائى مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف العملية الجراحية لحورية فرغلي تعرف علي السبب!

منذ يوم

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني: مباراة بايرن ميونيخ لا تحتاج إلى الحديث

منذ ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

أجويرو يحسم موقفه من عرض برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة كبرى.. تشيلسي يخطط لعودة هازارد

منذ ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

10:00 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع