رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات"



وأشار الدكتور قنصوه، أن جامعة الإسكندرية تقود المشروع والذي يضم ٧ شركاء آخرين، من الإتحاد الأوروبي وهم جامعة أفيرو بالبرتغال، وجامعة ساساري بإيطاليا، وجامعة فالنسيا بأسبانيا، والجامعة اليورومتوسطية من سلوفينيا، ومن مصر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة زويل، وجامعة هليوبوليس، وأضاف ان المشروع يهدف إلي تعزيز قدرات الجامعات المصرية من ناحية التوعية بأهداف التنمية المستدامة لمنتسبي الجامعات، ودمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الإستراتيجية والسياسات الجامعية، وتحويل الجامعات إلي جامعات مستدامة بيئيًا.



حضر الجلسة الإفتتاحية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبد الحميد الزهيري رئيس الجامعة اليورومتوسطية، والدكتور محمود عبد ربه القائم بعمل رئيس جامعة زويل، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفي نائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق ورئيس المشروع، والدكتور أحمد الشاذلي مدير المشروع، وممثلي الجامعات الأوروبية المشاركة بالمشروع، واامهندس كريم حمدي مدير مكتب الإيراسموس بمصر.

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات مشروع "دمج أهداف التنمية المستدامة في الجامعات من أجل إدارة أفضل للتغيرات المناخية"، والممول من الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس (٢٠٢١-٢٠٢٤) بميزانية ١٥ مليون جنيه، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، واستمرت أعماله على مدى اليومين الماضيين.