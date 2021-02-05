افتتاح المسجد الشرقي بقرية "المسيد الأبيض" في إهناسيا ببني سويف

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شهد مركز إهناسيا، اليوم الجمعة، إفتتاح المسجد الشرقي، بقرية المسيد الأبيض، بعد إحلاله وتجديده، تنفيذًا لخطة وزارة الأوقاف بشأن إعمار المساجد ضمن موازنة الوزارة والمشاركة المجتمعية.



جاء ذلك بحضور النائب علي بدر، عضو مجلس النواب والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف والمحاسب نشأت معبد، رئيس مركز إهناسيا، والشيخ سيد نورالدين، مدير أوقاف إهناسيا.



وألقى الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان "المفسدين في الأرض" تحدث فيها عن "المعوقين لمسيرة الخير والإصلاح وحذر من أخطارهم وشرورهم على الأديان والأوطان ومسيرة الإصلاح".

