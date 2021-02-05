المفتي: لا ربا في إيداع الأموال بالبنوك (فيديو)

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن قناة السويس مشروع كبير تم إنشاؤه باستثمار حقيقي وآمن، موضحا أن الدولة لم تخل بالتزاماتها تجاهه.



وتابع علام خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البنوك بكافة أنواعها والمؤسسات المالية مثل البريد، هي مؤسسات مالية لها شخصية اعتبارية وليست مثل الأفراد.



وأوضح مفتي الديار المصرية، أنه عندما يتطور الزمن ويتعقد مثل ما نحن فيه الآن وتتشابك المصالح، ونكون منظومة جديدة لم تكن من قبل، فإنه لا بد أن يواكبها عقل رشيد يتطور ويعطي الحلول.



وأردف أنه عندما يذهب شخص لإيداع أموال في البنك، فإنه هنا لم يقرض البنك، إنما أعطاها للبنك ليدير المال والبنك وسيط بين المودع ومن يريد تمويلًا لكن يعطي المودع الفائدة والأرباح.



وأشار المفتي أن قضية القرض انتفت وفي هذه الحالة فإنه لا يكون هناك ربا في هذه الحالة، لأنه يعد إنابة للبنك في استثمار الأموال وإدارتها.

