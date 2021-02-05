معلول عن مواجهة بايرن ميونخ: موقعة كبرى بين بطلي إفريقيا وأوروبا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر  علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والصعود إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل.

أضاف: «التأهل إلى قبل نهائي كأس العالم له طعم مختلف، خاصة أنها أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين في مونديال الأندية».

وأوضح: «خضنا مباراة قوية أمس ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة وهو الفوز والصعود إلى نصف النهائي».

وأشار معلول إلى أن خبرات اللاعبين كانت حاضرة في مباراة الدحيل، بالإضافة إلى روح وشخصية الأهلي التي تظهر دائمًا في مثل هذه البطولات الكبيرة.

وأعرب معلول عن سعادته بدعم جماهير الأهلي في ملعب المدينة التعليمية أمس خلال مواجهة الدحيل، مؤكدًا: «كان لهم دور كبير في تحقيق الفوز، وسعداء باللعب أمامهم، ونتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا في مباراة بايرن ميونيخ المقبلة من أجل إسعادهم».

وانتقل معلول للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني مؤكدًا: «مباراة كبيرة من العيار الثقيل بين بطلي إفريقيا وأوروبا، وبالطبع تحتاج إلى جهد كبير وتحضير وتركيز من اللاعبين من أجل الدفاع عن قميص الأهلي وتقديم أفضل ما نمتلك».

وقال معلول: «نسعى لتقديم مستوى مشرف يليق باسم بطل قارة إفريقيا أمام بطل أوروبا، وأرى أن هذه المباراة لا تحتاج إلى شحن زائد أو أي أمور في هذا الإطار، خاصة أن الجميع يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة الكبيرة».

وقال: «الكل في حالة تركيز شديدة سواء على المستوى الفني أو التكتيكي ولدينا دوافع كبيرة للظهور بشكل طيب أمام بايرن ميونيخ».

وأتم معلول: «سنواجه فريقًا كبيرًا يضم لاعبين على مستويات عالية جدا على الصعيد الفردي والمهاري والتكتيكي، ولكننا سنقاتل داخل الملعب لإسعاد جماهيرنا».

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