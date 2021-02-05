بايرن ميونيخ يعبر عقبة هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق الفوز على نظيره هيرتا برلين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني.

وجاء هدف بايرن ميونخ الوحيد عن طريق كنجسلي كومان في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وشهدت المباراة إهدار ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري لركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 48 بفارق 10 نقاط عن لايبزيج الوصيف.

ويلتقي بايرن ميونخ مع الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية الإثنين المقبل، في قمة يترقبها عشاق الكرة العربية والعالمية.

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