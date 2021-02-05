ابراهيم عيسى: عزت العلايلى عبر عن الشعوب ووفاته حركت وجدان ملايين العرب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن رحيل الفنان عزت العلايلي حرك وجدان ملايين العرب، عقب وفاته، موضحًا أن رحيل الفنان يعني وفاته جسديًا وبقاءه فنًا، مشددًا على أن رحيل عزت العلايلي تصدر محركات البحث ونشرات الأخبار خلال الساعات الأولى لرحيله.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال حديثه عن رحيل الفنان عزت العلايلي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن عزت العلايلي هو قيمة خاصة في الوسط الفني المصري، إذ إنه يمتلك ثقافة عالية، وجميع أدواره الفنية جادة تعبر عن وجدان الشعوب العربية، مؤكدًا أنه مع رحيل عزت العلايلي علينا أن نعاود إدراك قيمة الفنان المصري.

وأشار إلى أن دور الفنان الراحل عزت العلايلي في فيلم "أهل القمة" الأعظم في التعبير عن شخصية الظابط الشرطي الشريف، مؤكدًا أن الفنان شارك في كتابة سيناريو فيلم "الاختيار"، مع رحيل عزت العلايلي رحل تراث خاص من الفن بإضفاء نفسه على كل الأدوار، موضحًا أنه كان يمثابة قيمة حقيقة في كافة أعماله.

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