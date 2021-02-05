عبد المنعم سعيد يكشف: أمريكا طلبت التدخل في محاربة الإرهاب بمصر.. وهكذا ردت الدولة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ مفكر الاستراتيجي، إن شبكة العلاقات والمصالح بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كبيرة ومتشعبة، وأمريكا تدرك قيمة وأهمية مصر جيدا.

وتابع في لقاء له مع الدكتور محمد الباز، عبر الأقمار الصناعة، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الإخوان يسعون لتشويه الدولة المصرية لدى الولايات المتحدة بكل ما اوتوا من قوة، موضحا ان اهم شيء للدولة المصرية حاليا هو أن تدعم عناصر القوة لداخلية.

وواصل أن بايدن يعرف مصر جيدا،موضحا ان مصر كما هي الآن ليست كما هي قبل ٥ سنوات، او قبل ١٠ سنوات، موضحا انه لايوجد أي خوف من وصول بايدن للسلطة.

ونوه بأن مصر خلال فترة محاربة الإرهاب طلبت من أمريكا طائرات درونز لكشف المنطقة بالكامل، ولكن امريكا اشترطت ان تدير هذه العملية بالكامل، مشيرا إلى أن مصر رفضت الأمر بشكل قاطع ورفضت تدخل امريكا في هذا الامر.‎

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