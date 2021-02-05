"علماء ومقاتلين".. "الباز يكشف شهادة الفرنسيين في حق المهندسين العسكريين المصريين
الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:54 م
داليا الحسين
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن المهندسين بالقوات الجوية الفرنسية أشاد بكفاءة القوات الجوية المصرية والمهندسين العسكريين المصريين الذين تلقوا دورات ومحاضرات لصيانة الطائرات الرفال بفرنسا.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى ان احد المهندسين العسكريين الفرنسيين قال لهم أثناء حضور ختام فعاليات التدريب الجوي الفرنسي المسترك الذي تم تنفيذه على مدار أيام بمصر،:" إنهم اعتاداوا على أن المهندسين العسكريين الذين ياتوا إلى فرنسا لتلقي دورات تدريبية في صيانة الطائرات، ولا يلقون اهتمام كبيرا بالمحاضرات وورش العمل، ويفكرون في التسوق والشراء، باستثناء المهندسين العسكريين المصريين الذين حضروا إلى فرنسا، وتعلمواكل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن الطائرات الرفال".
ونوه الباز أن هذه الشهادة تعطيك نوعا من الاطمئنان، ليس فقط لأن الدولة بها قوتا عسكرية على جاهزية واستعداد كبير، ولكن لوجود علماء في تخصصاتهم داخل القوات المسلحة.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى ان احد المهندسين العسكريين الفرنسيين قال لهم أثناء حضور ختام فعاليات التدريب الجوي الفرنسي المسترك الذي تم تنفيذه على مدار أيام بمصر،:" إنهم اعتاداوا على أن المهندسين العسكريين الذين ياتوا إلى فرنسا لتلقي دورات تدريبية في صيانة الطائرات، ولا يلقون اهتمام كبيرا بالمحاضرات وورش العمل، ويفكرون في التسوق والشراء، باستثناء المهندسين العسكريين المصريين الذين حضروا إلى فرنسا، وتعلمواكل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن الطائرات الرفال".
ونوه الباز أن هذه الشهادة تعطيك نوعا من الاطمئنان، ليس فقط لأن الدولة بها قوتا عسكرية على جاهزية واستعداد كبير، ولكن لوجود علماء في تخصصاتهم داخل القوات المسلحة.