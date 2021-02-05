"علماء ومقاتلين".. "الباز يكشف شهادة الفرنسيين في حق المهندسين العسكريين المصريين

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قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن المهندسين بالقوات الجوية الفرنسية أشاد بكفاءة القوات الجوية المصرية والمهندسين العسكريين المصريين الذين تلقوا دورات ومحاضرات لصيانة الطائرات الرفال بفرنسا.



وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى ان احد المهندسين العسكريين الفرنسيين قال لهم أثناء حضور ختام فعاليات التدريب الجوي الفرنسي المسترك الذي تم تنفيذه على مدار أيام بمصر،:" إنهم اعتاداوا على أن المهندسين العسكريين الذين ياتوا إلى فرنسا لتلقي دورات تدريبية في صيانة الطائرات، ولا يلقون اهتمام كبيرا بالمحاضرات وورش العمل، ويفكرون في التسوق والشراء، باستثناء المهندسين العسكريين المصريين الذين حضروا إلى فرنسا، وتعلمواكل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن الطائرات الرفال".



ونوه الباز أن هذه الشهادة تعطيك نوعا من الاطمئنان، ليس فقط لأن الدولة بها قوتا عسكرية على جاهزية واستعداد كبير، ولكن لوجود علماء في تخصصاتهم داخل القوات المسلحة.